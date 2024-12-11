Erdoğan'ın "Belediyeleri silkeleyin" talimatına Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demişti.

"Halkı silkelemek istiyorlar"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. Yavaş, "Belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için aslında halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz. Borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım" dedi.