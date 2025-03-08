Erdoğan’ın ‘CHP kadın düşmanı’ açıklamasına Özel’den jet yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart Kadınlar Günü programında ‘CHP Kadın düşmanıdır’ sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, “Türkiye’de bir kadın düşmanı varsa o da Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir” dedi.

Panelin bitiminde konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘CHP, kadın düşmanıdır” sözlerine yanıt verdi.

Özel şunları söyledi:

“Gün boyunca Sayın Erdoğan ile atışıyoruz. En son biraz önce ‘Cumhuriyet Halk Partisi kadın düşmanıdır’ demiş. Manisa’dan kahkahalarla cevap verdi kadınlar, çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var ülke gündeminde. Dünya kadar doğru iş yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Bir tane yanlış bir iş yapılıyor. Her şeyi berbat ediyor.

"Belediye meclis üyemi disipline verdim"

Dün Kadıköy Belediye Meclisi’nde bir tane AK Partili kadın üye var. Konuşurken güya söz hakkını istismar etmiş falan. Ne olur her yerde erkekler her şeyi istismar ediyor, bir tane de kadın uzatıversin, çok konuşuversin. Biraz da yöneten Belediye Meclis Başkan Vekilimizin oradaki telaşı bir kabalığa dönüşmüş. ‘Yahu susturun şu kadını’ demiş. Bu ülke gündeminde kötü yer aldı. Ben de üzüldüm. Bugün ben de Tayyip Bey de birer talimat verdik. Benim verdiğim talimatla dün o kadın belediye meclis üyesine bu sözü söyleyen, belediye meclis üyemi disipline verdim. Cezasını çeksin diye. Neyse suçu cezasını çeksin diye. Tayyip Bey de bir talimat verdi.

"Tayyip Bey, kadınların önüne TOMA koydu"

Ben bir kadını susturanı cezalandırdım, Tayyip Bey çevik kuvveti talimatlandırdı, İstanbul’da İstiklal Meydanı’na çıkmak isteyen kadınların önüne TOMA koydu, karşısına çevik kuvvet koydu. Su sıkıyor, gaz sıkıyor. Bütün kadınların sözünün söylenmesinin önünde Tayyip Bey engel koyuyor. Nefi’nin dediği gibi Tayyip Bey’in bize söylediği bu söz, ‘Benim düşünceme göre iltifatı iftirasında gizlidir.’ Bir tarafta sadece kadını Aile Bakanı yapan, kadını sadece aileyle, çocuk ile kodlayan, bir tarafta gölge kabinesinde dokuz kadın, dokuz erkek görevlendiren Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tarafta ‘Bekar kadınlar sahiplendirilsin’ diyen, Gonca Kuriş’in katillerine Yargıtay’da kamu yararına bozma çıkartarak onlarla ittifak yapan, Hizbullah’ın devamı HÜDA-PAR’ın ittifak ortağı Tayyip Erdoğan’ın partisi var.

"İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız"

Diğer tarafta, ‘Geldiğimiz gün İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu yüzden iltifatı iftirasında gizli. Ve bu şartlar altında eğer Türkiye’de bir kadın düşmanı varsa, o da Türkiye’nin bütün kadınlarına ve bütün kadınlarını temsilen bugün İstanbul’daki kadınlara düşmanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir.”

"Türkiye’de de kadın-erkek kol kol yürümeye devam edeceğiz"

Kadınların her alanda eşit temsili için çalıştıklarının altını çizen CHP Lideri Özel, “Biz Manisa’da da Türkiye’de de kadın-erkek, el ele, kol kola, yan yana yürümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüş 100 yıl önce başladı. 1930’da belediyelerde, yerel yönetimlerde 35’te Meclis’te kadın temsili başladı, bütün dünyadan önce. Biz, o 1935’teki 18 kadın temsilini çok uzun yıllar geçemedik. Şimdi de Meclis’teki tablo utanç vericidir ama Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimlerden başlayarak, kotalarını hem de pencere yöntemiyle uygulayarak, 6 bin 500 kadın belediye meclis üyesi adayı çıkarabilmiş.

Yüzde 450’lik artışla kadın belediye başkan sayılarını artırmış. ‘Şehzadeler kenti’ denilen yanı gelecekte iktidarda olacakların yetiştiği bu ilçeye bir kadın belediye başkanı seçmiş, parti olarak tüzüğünü değiştirmiş ve şu noktaya getirmiş, yüzde 33’ü ilk seçimde, iki yıl sonra veya ilk kurultayda yüzde 40, bir sonrakinde 45. Üç adım atlamanın sonunda eşit temsile getirecek ve bunu en katı şekilde uygulayacak bir kararlılığı ortaya koymuş durumdayız. Bundan sonra her adım, bir öncekinden daha güvenli atılacak, hep beraber atılacak” diye konuştu.