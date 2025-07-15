Erdoğan'ın danışmanı Ogan'dan Arınç'a: Sesini kesse iyi olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 Televizyon kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği genel seçimler ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ogan, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na dahil edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

"Sesini kesse iyi olur"

Ogan, TV1 Haber Şefi Tolga Yılmaz’ın, “İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AKP’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti. 'Sizce bu süreç uzamadı mı?' sorusuna Ogan “Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur." yanıtını verdi.