Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Saat 16.00'da Beştepe'de başlayan görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulundu.

Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Beştepe'deki görüşme kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak da bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, Meclis'te rekor oyla yasalaşmasının ardından ilk olma özelliği taşıdı.

Yazılı açıklama bekleniyor

Beştepe'deki görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, bu görüşmenin önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, “Meclis'te oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Birkaç başlığımız var. Bu başlıkları daha sonra yapacağımız yazılı açıklamada ifade etmeye çalışırız.” demişti.

“Umarım en kısa zamanda sonuca ulaşacağız”

Buldan sözlerine şunları eklemişti:

“Görüşmede, bugün yaşananların, beklentilerin, olması gerekenlerin hepsinin olacağını ifade etmek isteriz. Belli bir aşamadan sonra önemli bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde yol almalıyız. Süreç enfekte edilmemeli. Umarım en kısa zamanda sonuca ulaşırız."

“Kurumsal ve hukuki zeminin ilk adımı kurulların oluşması”

Mithat Sancar da barışın uzun ve zor bir süreç olduğuna vurgu yaparak sözlerine şunları eklemişti:

“Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var. Tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış umudunun ilk temel taşı oldu. Bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları değerlendireceğiz. Görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz, önerilerimiz var. Çıkan yasa kurumsallaşmanın temel unsurlarını düzenliyor. Bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık.”

Son görüşme 11 Şubat'taydı

İmralı Heyeti ile Erdoğan, son olarak 11 Şubat 2026'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin sürdürülmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiği belirtilirken, demokratikleşme ve özgürlükler başlıklarını da içeren yasal düzenlemelerin “gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla” çıkarılmasının önemine vurgu yapılmıştı.