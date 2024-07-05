Erdoğan'ın Esad'la görüşme ihtimali yeniden masada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Başer Esad ile görüşmesi yeniden gündemde. Daha önce de ikilinin görüşebileceği iddia edilmişti.

“Normalleşmeye hazırız” mesajı

Bu kez iddianın sahibi Türkiye Gazetesi. Gazetenin aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Moskova temasları sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’i Şam’a göndererek Esad’ı Şanghay İş Birliği Örgütü toplantısına katılması için ikna etmesini istedi. Esad da “Normalleşmeye hazırız” mesajı verdi ancak Rusya’ya gelemedi. Toplantının eylüle kadar yapılması düşünülürken nerede olacağı ise merak konusu...

Rusya, Körfez ülkeleri ve Irak öne çıkıyor. Şam yönetimi, hazırlıklarını komşusu Irak’a göre yapıyor. Ankara ise sürecin sessiz yürütülmesini ve görüşmenin heyetler düzeyinde değil lider odaklı olmasını istiyor. Ayrıca haricî bir ülkenin toplantıya katılmaması talep ediliyor. Görüşmenin hangi ülkede olacağı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti sonrası netlik kazanacak.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre buluşma öncesi iki ülke askerî, siyasi, ekonomik, terör ve mültecilerle ilgili konuların belirlenmesiyle alakalı karşılıklı komisyonlar kuracak. Taraflar, geçmişteki taleplerini revize edecek. Toplantıda en önemli başlıklar; Suriye’nin egemenliği, mültecilerin ülkelerine dönüşü ve PKK/YPG olacak. Kaynaklar, Şam yönetiminin, iyi niyet göstergesi olarak Türk askerinin birkaç noktadan çekilmesini istediğini söyledi. Türkiye’nin ise “PKK/YPG ve DEAŞ dâhil bütün tehdit unsurlarına karşı birlikte hareket edelim” önerisinde bulunduğu aktarıldı.

İran normalleşmeden rahatsız

Bu son gelişmeleri yorumlayan Türkmen stratejist Bekir Atacan, İran’a dikkat çekti. Tahran yönetiminin, bu yakınlaşmadan rahatsız olduğunu dile getiren Atacan “İran son dönemde Esad’a baskıyı artırdı. Hatta Devrim Muhafızları ve İran istihbaratı, Suriye Devlet Sarayı’na âdeta baskın düzenledi. Esad’ın Sünni danışmanı Luna eş-Şibli şaibeli bir biçimde ortadan kaldırıldı. Yine Buseyna Şaban ve Ali Memlûk gibi isimler BAAS’ın merkez komitesinden çıkarıldı. İran açıkça ‘Patron benim’ diyor; resmî olarak destekler görünse de perde arkasında bu zirveyi engellemek için her şeyi yapıyor. İran ve içerideki destekçileri PKK’dan çok mültecilerin dönüşünü tehdit olarak görüyor. Çünkü İran, Sünni Suriyelilerden boşalan alanları Şii işgal beldelerine çevirdi. Bu durumun değişmesini de istemiyor” dedi.