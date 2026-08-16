Erdoğan'ın imzası ile görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile birçok bakanlıkta müdür yardımcısı görevden alınarak yerlerine yenileri atandı. Ayrıca görevden alınan ve atanan gümrük müdürleri oldu.
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1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — Karar 2026/233
- Zeynep Bilgin Eraslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
2. Türkiye Taşkömürü Kurumu — Karar 2026/234
- Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu görevden alındı.
- Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevden alındı.
3. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı — Karar 2026/235
Danışma Kurulu üyeliklerine şu 11 isim seçildi:
- Metin Tarhan
- Selahattin Özgündüz
- Serdar Gazi Karababa
- Timur Can Ulusoy
- Davut Eskiocak
- Eşref Doğan
- Hacı Dursun Gümüşoğlu
- Yahya Kalender
- Alemdar Mustafa Yalçın
- Hüseyin Uğurlu
- Muharrem Ercan
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı — Karar 2026/236
- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alındı.
- Boşalan göreve Cenk Mehmet Oğuzsoy atandı.
5. Ticaret Bakanlığı — Karar 2026/237
Görevden alınanlar:
- Temel Akkuş — Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü
- Metin Gürbüz — Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü
Yeni görevlendirmeler:
- Hayrettin Yıldırım → Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Mehmet Enver Kök → İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Hüseyin Topçuoğlu → Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Alp Giray → Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Ersin Başaran → Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
- Osman Göllüce → Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü