“Erdoğan’ın oyu beklentiyi aştı” vurgusu

Dünyanın önde gelen gazete ve haber kuruluşları, Türkiye'deki seçimleri manşetten görürken, gelişmeler anlık olarak ve "son dakika" koduyla paylaşıldı. Yüksek katılım oranına ve Erdoğan’ın oyunun beklentileri aştığına vurgu yapılan dış basında yer alan haberlerde, psikolojik avantajın iktidarda olduğu ve ikinci tur için Oğan'ın belirleyici olabileceği ileri sürüldü. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri bütün dünyada büyük bir ilgiyle takip edilirken, uluslararası medya kuruluşları da seçim haberlerine geniş yer ayırdı. Türkiye ile beraber dünyanın da gözü sandıklardan gelen verilere çevrilirken Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu yoklamalarını karşılayamadığı ve Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici bir rol oynayacağı öne sürüldü. Çok sayıda basın kuruluşunun haberinde “seçim ikinci tura kalsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunun beklentileri aştığı” vurgusu öne çıktı.

Çekişmeli yarış, bıçak sırtı gibi ifadelerin sıkça geçtiği haberlerde, seçmen katılımının çok yüksek oluşu ve ikinci turun kaçınılmaz göründüğüne de vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklenenden daha iyi bir performans sergilediğine işaret eden Associated Press ajansı, “Batılı ülkeler ve yabancı yatırımcılar, Erdoğan'ın ekonomideki alışılmışın dışında liderliği ve Türkiye'yi Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası müzakerelerin merkezine koymaya yönelik başarılı çabaları nedeniyle seçim sonuçlarıyla özellikle ilgileniyorlardı” ifadesine yer verdi. Reuters da, "Türkiye ikinci tura giderken, Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında. Psikolojik avantaj iktidarda. Önümüzdeki iki hafta, Türkiye tarihinin en uzun iki haftası olacak ve birçok şey yaşanacak" diye yazdı. Sonucun Türkiye'deki derin kutuplaşmayı ortaya koyduğu kaydedilen haberde, 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun ülkenin 100 yıllık tarihindeki en önemli siyasi kararlardan biri olacağı vurgulandı. CNN International seçim haberini “Erdoğan bıçak sırtı seçimlerde ikinci tura gidiyor" başlığıyla yayınlarken, Batı’daki iş çevrelerinin yakından izlediği Financial Times gazetesi de "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için zorlu yarışta önde" başlıklı haberinde, baş başa geçen yarışın ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını yazdı. Erdoğan'ın beklenenden çok oy aldığına işaret eden Alman Der Spiegel dergisi, ikinci tur için Oğan'ın belirleyici olabileceğini kaydetti.

■ Kremlin: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." dedi. Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi. Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" diye konuştu. Türkiye’nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir" değerlendirmesinde bulundu.

■ AB değerlendirmesi: İkinci turu görmemiz gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen seçimleri yakından izlediklerini, katılımın yüksekliğinin büyük kazanım olduğunu, ikinci turun ne getireceğini görmeyi beklediklerini söyledi. Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkındaki değerlendirmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Türkiye'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirten von der Leyen, şu ifadeleri kullandı: "Bu seçimlerdeki çok büyük katılım gerçekten iyi haber çünkü bu Türk halkının demokratik haklarını kullanarak gidip oy vermeye bağlılıklarını, demokratik kurumlara değer verdiklerini göstermektedir. Bu dünkü seçimlerin büyük kazanımıdır. Seçimler hala devam ediyor. Şimdi ikinci turu görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili açıklamaları da çok yakından takip ediyoruz. İkinci turun ne getireceğini görmemiz lazım". AB Konseyi Başkanı Michel ise seçime yüksek katılım oranı dolayısıyla Türk vatandaşlarını takdir ettiğini söyledi. Demokrasilerde seçim sürecinin önemine işaret eden Michel, bu sürecin sonucunu takip edeceklerini belirtti.

■ ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI SEÇİM HABERLERİNE GENİŞ YER AYIRDI

■ BBC: Seçim haberlerini, "Gergin gecenin ardından üstünlük Erdoğan'da gözüküyor" başlığıyla verdi. Haberde Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu aldığı, Erdoğan'ın ise ipi önde göğüslediği belirtildi.

■ The Economist: "Erdoğan'ın zaferi dışında bu, ülkedeki muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuç" ifadesi kullanıldı.

■ The Guardian: "Yüksek katılımla yapılan Türkiye seçimleri ikinci tura gidiyor" ifadesini kullandı. Gazete, 4. ve 5. sayfasını da tamamen Türkiye seçimlerine ayırdı.

■ The Independent: "Türkiye seçimleri başa baş mücadelenin ardından ikinci tura gidiyor" başlığıyla yazılan haberde, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın diğer adayların kazanmasını önleyen faktör olduğu öne sürüldü.

■ France 24: İkinci tura kalan seçimlerde Oğan'ın kritik rol üstlendiğini öne süren France24, AK Parti'nin TBMM'de çoğunluğu elde ettiğini de belirtti.

■ Der Spiegel: Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Haberde, Erdoğan'ın birçok anketin öngördüğünden daha iyi oy oranına ulaştığı ve ikinci tura açık bir şekilde favori olarak girdiği belirtildi. Oğan'ın desteğinin ikinci turda belirleyici olacağı öne sürüldü.

■ Welt: Erdoğan'ın zaferden emin göründüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise hükümeti manipülasyonla suçladığı ifade edildi. Erdoğan'ın ikinci turda psikolojik üstünlüğe sahip olabileceğine işaret edildi.

■ Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Erdoğan, demokrasi şölenini kutluyor ve muhtemelen ikinci seçime gitmek zorunda" başlığıyla verdiği haberde, henüz oyların tümünün sayılmadığı belirtildi.

■ İtalyan ANSA ajansı: "Türkiye, ikinci tura gidiyor. Erdoğan yüzde 50'nin altında" başlığıyla Türkiye'deki seçimleri manşetten duyurdu.

■ La Stampa: İkinci tur için, "Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na göre telafi si mümkün görünmeyen bir avantajla ikinci tura gidiyor. Yüzde 50'ye çok yakın, diğeri yüzde 44'ün biraz üzerinde." değerlendirmesini yaptı.

■ La Repubblica: "Türkiye, ikinci tura doğru gidiyor" başlığıyla verdiği haberinde "Bazı analizlere göre, ikinci turda Erdoğan zafer için büyük şansa sahip olabilir ama burada bu seçimin sürprizi olan Sinan Oğan'ın oyları belirleyici olacak" ifadeleri yer aldı.

■ Le Soir: "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura doğru" başlığını kullandı. Cumhur İttifakının AK Parti'nin milletvekili sayısındaki önemli düşüşe rağmen meclisteki mutlak çoğunluğunu koruduğuna dikkat çekildi.

■ Ta Nea: Türkiye'deki seçimlere ilişkin başlığında "anketlerin başarısızlığına" işaret ederek, ikinci turun sonucu belirleyeceğini vurguladı.

■ Kathimerini: "Erdoğan anketleri, Kılıçdaroğlu beklentileri yanlış çıkardı" başlığını kullandı. Erdoğan'ın birinci turun kazananı olduğunu belirten Kathimerini, "28 Mayıs için heyecan devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

■ Ethnos: ikinci turda Sinan Oğan'ın belirleyici olacağı belirtildi.

■ Politico: "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ikinci tur için karşı karşıya geliyor" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında ikinci tur için mücadele etmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.

■ New York Times: İnternet sitesinde Türkiye'de düzenlenen seçimleri manşetine taşıyarak, "Çoğunluk Erdoğan'dan kaçarken, gerginlikle beklenen Türkiye seçimlerinde ikinci tura gidiliyor" başlığını attı.

■ Washington Post: "Türkiye'deki kafa kafaya yarışta, Erdoğan muhtemelen ikinci tura hazırlanıyor" başlığını kullandı.

■ Wall Street Journal: "Erdoğan ve rakibi, Türkiye'de ikinci tur seçimlere gidecek gibi duruyor" Haberde, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun mevcut duruma göre çoğunluğu yakalayamadığına işaret edildi ve adayların seçim sonrası açıklamaları aktarıldı.

■ CNN International: "Erdoğan, Türkiye'deki bıçak sırtı seçimlerde ikinci tura gidiyor" başlığıyla manşetine taşıyarak, Türkiye'nin kaderini "yüksek bahisli seçimlerin" belirleyeceği kaydedildi.

■ Kommersant: "Erdoğan ilk turda zafer kazanamadı" başlığı attığı haberinde, Türkiye'de halkın sandığa rekor düzeyde ilgi gösterdiğini belirtti.

■ Vedomosti: "Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçimini kazanamadı" başlığı ile verdi. Haberin içerisinde, Erdoğan'ın, taraftarlarına yaptığı konuşmada, seçimlerin ilk turunda kazanacağı görüşünü, Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci turu kendisinin kazanacağını dile getirdiği hatırlatıldı.

■ TASS ve RİA ajansları: Türkiye'deki oy sayımlarını ve gelişmeleri belirli aralıklarla abonelerine duyurdu. Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde Türkiye'den yapılan canlı bağlantılarla gelişmeleri seyircilerine aktardı.

■ Baghdad Today: "seçimlerin ikinci tura kalmasının, Türkiye tarihinde bir ilk olduğuna" vurgu yaptı.

■ Tunus Sabah gazetesi: "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlamasına rağmen ikinci tura kaldı" başlığıyla aktardı.

■ Haaretz: "Erdoğan ilk turda mutlak çoğunluk sağlayamadığı için Türkiye ikinci tur oylamaya gidiyor" ifadelerine yer verdi. Filistin basını da seçimlerin ikinci tura kaldığına vurgu yaparak, Erdoğan'ın "önde olmasına rağmen seçimleri galibiyetle tamamlayamadığını" yazdı.

■ İran resmi ajansı İrna: "Erdoğan ve onu destekleyen partiler seçimi önde bitirdi" başlığını kullanırken, yarı resmi İsna ajansı, "Erdoğan'ın Cumhur İttifakı, parlamento seçimlerini kazandı" manşetini tercih etti.