Erdoğan'ın talimatı üzerine Ali Yerlikaya, Bahçeli'yi ziyaret ederek bilgi verdi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan polisler ile Sinan Ateş cinayetinde MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin dahli konusundaki iddia ve tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti.

Habertürk'ün haberine göre Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 'bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında' bilgi verdi.

Yerlikaya’nın MHP liderini ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya ziyarette, 'suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini' Bahçeli’ye anlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Görüşmede Yerlikaya'nın, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli’ye ilettiği belirtildi.

Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.