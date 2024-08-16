Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti’de hazırlık başladı: Kongre kararı için gözler 3 Eylül'de

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından kongre hazırlıkları başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 3 Eylül’de yapılması planlanan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında kongre kararı alınması bekleniyor.

Karar, toplantıda üyelere ve genel başkana arz edilecek. Daha sonra olağan süreçteki takvim işletilecek. İlk başta beldeler, daha sonra ilçeler, ardından il kongreleri ve en son büyük kongre yapılacak. Böylelikle AK Parti 8’inci olağan kongresini yapmış olacak.

Kongreler ile birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek, yenilenecek ve gerekli yerlere takviyeler yapılacak.

Standart kongre sürecinin dışına çıkılacak

AK Parti olağan kongreleri normalde bir yıl sürüyor. Bu defa standart kongre sürecinin dışına çıkılacak. 2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. İstişareler geniş tutulacak, toplumsal kesimlerin kanaatleri alınacak. Sadece kadro değişikliği değil geniş toplumsal kesimlere açılım yapılacak. İstişare mekanizması dinamik tutulacak. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK’daki değişim inisiyatifi Erdoğan’da olacak. Erdoğan, İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.

Eylül ayında kongre heyecanına paralel olarak “Türkiye Buluşmaları” başlatılacak. Buluşmalarda; bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri ile 81 şehre çıkarma yapılacak.