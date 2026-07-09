Erdoğan’ın “toplu tabanca” hediyesi özellikle Avrupa basınında “köpürtüldü”

ANKARA – EKONOMİ

Gümüşay marka toplu tabanca, 9.1 mm mermi sınıfında yani Magnum .357 inch sınıfında Türkiye’de üretiliyor. Toplu tabanca hediyesi özellikle Avrupa medyası tarafından yoğun biçimde işlendi.

Hediyenin özel yapım bir silah olması yanında, gerçek mermiyle birlikte verilmesi de konu edildi. Kişiye özel hazırlandığı için “ilk nereden görselinin elde edileceği” bekleniyordu. Litvanya Cumhurbaşkanlığı basın birimi, basın açıklamalarının fotoğrafları arasında bunu da yayınladı. Böylece merak da giderilmiş oldu. Silahın namlusu üzerinde hediye edilen kişinin isminin kazındığı görüldü.

Tabanca, Türk Bayrağı ve NATO logolu kapaklı ahşap kutuda, silahın yanında “With the Compliments of the President of the Republic of Türkiye” (Türkiye Cumhurbaşkanı’nın saygılarıyla) yazılı kartla verildi.

Süreçte, hem silah merak edildi, hem de kimlerin hediyeyi ne yapacağı haberlere konu oldu. Çünkü hediyenin gümrük belgesiyle birlikte yani kaynağını-menşeini belirten belge ile birlikte verildiği biliniyor.

Tavır mı, haberin yanlış anlaşılması mı: Starmer’in ekibinin sızdırmasıyla gündeme geldi

Hediye ilk olarak görevden ayrılmak üzere olan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’in tabancayı Türkiye’de bıraktığı haberiyle gündeme geldi. Haber önce “imha edilmek üzere Türkiye’de bıraktığı” şeklindeydi. Bu bilgi hediyenin reddedilmesinden öteye “tavır göstermek” anlamına geliyor. Ancak daha sonra İngiltere’ye yasal olarak ateş edebilen bir silahı götürmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle elçiliğinde ateş edemez hale getirildikten sonra Londra’ya gönderileceği bilgisi verildi.

Hem Türkiye, hem de hemen hemen tüm devletlerde, devlet veya hükümet başkanları, üst düzey bürokratlar dahil devletten devlete verilen hediyeler, maddi değeri olanlar dahil, ülkelerin hazine ya da ilgili birimlerinin demirbaşlarına kaydedilerek devlete bırakılıyor. Bazı ülkelerde bunlar sergileniyor.

Kim ne yaptı?

Hediyeyi “geri çevirdiği”ne dair haber yapılan tek kişi şimdilik NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. Rutte’nin ret gerekçesine dair bilgi verilmedi. Bunun dışında Hollanda, Almanya silahı elçiliğine bıraktı. Belçika heyetinin hediyeleri ise Brüksel havalimanında ülkeye giriş prosedürleri için gümrük yetkililerine verildi.