  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan’ın vekillerle buluşmasında “kabine” ve “bürokrat” tepkisi
Takip Et

Erdoğan’ın vekillerle buluşmasında “kabine” ve “bürokrat” tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekillerle buluşmasında, Terörsüz Türkiye sürecinin akışında gittiğini, PKK’nın silah bırakmasının ise an an meselesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan’ın vekillerle buluşmasında “kabine” ve “bürokrat” tepkisi
Takip Et

BESTİ KARALAR

CHP içinde yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, “işleri güçleri kaos. Biz işimize bakıyoruz, bizim derdimiz millet” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaklaşık 50 milletvekili ile kahvaltıda buluştu. Bakanların da katıldığı toplantıda, milletvekilleri de söz aldı.

Edinilen bilgilere göre; toplantının başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefine değinerek sürecin akışında ilerlediğini, silahların bırakılmasının ise an meselesi olduğunu söylediği belirtildi. Erdoğan toplantıda ayrıca PKK silahlarının MİT gözetiminde imha edileceğini de açıkladı.

Vekillerin süreci halka iyi anlatmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, şehit ailelerinin hassasiyetlerine ise dikkat edilmesini istedi. Ekonomide yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Erdoğan ekonomi programının hiç boşluk bırakmadan devam edildiğinin ve enflasyonu tek haneye indirmek için çabaladıklarının altını çizdiği kaydedildi.

Vatandaş yüksek faizden şikayetçi

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından söz alarak sahadaki izlenimlerini aktaran milletvekillerinin, vatandaşın yüksek faizden şikayet ettiğini aktardıkları belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, bir süre önce AK Parti hükümetleri döneminde kendinin de içinde olduğu en başarılı kabinenin mevcut kabine olduğu yönündeki açıklamalarına ise milletvekillerinin tepki gösterdiği öğrenildi.

Bir başka milletvekili de, kabine üyelerinin tamamından çok memnun olduklarını, telefonlarına dönüş yaptıklarını dile getirdiği sırada salondan “uğultu ve homurdanma” seslerinin duyulduğu dile getirilirken bazı vekiller bu tepkiyi bakanlardan çok da memnun olmadıkları şeklinde yorumlandı.

Vekilden ‘bürokrat’ eleştirisi 

Bir milletvekili, bazı bürokratların görevde kalmasını eleştirerek, “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bürokratlar, müdürler hala koltuğunda oturuyor, görev yapmaya devam ediyor. Bunların görevden alınması lazım” dediği dile getirildi.

 

'Son kurşununuzu atarak Mısır’a gitmeyin''Son kurşununuzu atarak Mısır’a gitmeyin'Tekstil

 

‘ÖTV korkusu’ otomotiv satışlarında yeni rekor getirdi‘ÖTV korkusu’ otomotiv satışlarında yeni rekor getirdiEkonomi

 

Gündem
Manavgat Çayı, Konya Ovası'na akar mı?
Manavgat Çayı, Konya Ovası'na akar mı?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan erken seçim açıklaması
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi" kabul edildi: Yeni düzenlemeler neler getiriyor?
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi" kabul edildi
Çeşme alev alev yanıyor! Çeşme-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı
Çeşme alev alev yanıyor! Çeşme-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı
DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı hakkında kesin ihraç talebi
DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı hakkında kesin ihraç talebi
MHP'li Adan'dan AK Partililere: Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!
MHP'li Adan'dan AK Partililere: Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!