Erdoğan’ın vekillerle buluşmasında “kabine” ve “bürokrat” tepkisi

BESTİ KARALAR

CHP içinde yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, “işleri güçleri kaos. Biz işimize bakıyoruz, bizim derdimiz millet” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaklaşık 50 milletvekili ile kahvaltıda buluştu. Bakanların da katıldığı toplantıda, milletvekilleri de söz aldı.

Edinilen bilgilere göre; toplantının başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefine değinerek sürecin akışında ilerlediğini, silahların bırakılmasının ise an meselesi olduğunu söylediği belirtildi. Erdoğan toplantıda ayrıca PKK silahlarının MİT gözetiminde imha edileceğini de açıkladı.

Vekillerin süreci halka iyi anlatmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, şehit ailelerinin hassasiyetlerine ise dikkat edilmesini istedi. Ekonomide yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Erdoğan ekonomi programının hiç boşluk bırakmadan devam edildiğinin ve enflasyonu tek haneye indirmek için çabaladıklarının altını çizdiği kaydedildi.

Vatandaş yüksek faizden şikayetçi

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından söz alarak sahadaki izlenimlerini aktaran milletvekillerinin, vatandaşın yüksek faizden şikayet ettiğini aktardıkları belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, bir süre önce AK Parti hükümetleri döneminde kendinin de içinde olduğu en başarılı kabinenin mevcut kabine olduğu yönündeki açıklamalarına ise milletvekillerinin tepki gösterdiği öğrenildi.

Bir başka milletvekili de, kabine üyelerinin tamamından çok memnun olduklarını, telefonlarına dönüş yaptıklarını dile getirdiği sırada salondan “uğultu ve homurdanma” seslerinin duyulduğu dile getirilirken bazı vekiller bu tepkiyi bakanlardan çok da memnun olmadıkları şeklinde yorumlandı.

Vekilden ‘bürokrat’ eleştirisi

Bir milletvekili, bazı bürokratların görevde kalmasını eleştirerek, “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bürokratlar, müdürler hala koltuğunda oturuyor, görev yapmaya devam ediyor. Bunların görevden alınması lazım” dediği dile getirildi.