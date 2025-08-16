Erdoğan'lı paylaşımları ile dikkat çeken avukat Cem Duman gözaltına alındı

Cem Duman'ın paylaşımları ile ilgili AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan da 'istismar' tepkisi gelmişti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın sert sözlerle tepki gösterdiği avukat Cem Duran Halk TV'nin aktardığına göre gözaltına alındı. Cem Duran'ın dün liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda Selahattin Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimine yakınlığı gündem konusu olmuştu.

Gözaltına alınan o avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin de Semra Ilık isimli bir avukat olduğu belirlendi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şu paylaşımı yapmıştı:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."