Eren Erdem görevine veda etti

CHP'nin cumartesi günü yapılan kurultayında genel başkanlığa Özgür Özel seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim." ifadelerini kullandı.

T24'te yer alan habere göre Erdem, "Göreve yeni gelecek medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Erdem'in Genel Merkez'deki odasını boşalttığı öğrenildi.