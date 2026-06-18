Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı (Video)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün (17 Haziran Çarşamba) Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı

Açıklamada "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Erhan Karaal'ın kaçırılma anı ortaya çıktı

Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın ulaştığı görüntülere göre olay anında sokakta bulunan görgü tanıklarının ifadeleriyle görüntüler örtüşüyor.

Karaal kayınvalidesinin evinden çıkıp kendi apartmanının önüne geldiği sırada sokağa ters yönden bir araç giriyor. Araçtan inen iki kişi, doğrudan Karaal’ın üzerine koşuyor. Savcılık açıklamalarında şüpheli sayısı 5 olarak yer alırken, görgü tanıklarının ifadeleri ve görüntülerde olayın en az 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği görülüyor; iki kişinin dışarıda, iki kişinin ise araç içinde olduğu değerlendiriliyor.

Olay sırasında Karaal’ın komşularından biri durumu fark ederek “Erhan!” diye bağırıyor. Karaal ise “Polis!” diyerek yardım istiyor. Ancak şüpheliler müdahaleye rağmen Karaal’ı zorla araca bindirerek darp ediyor. Araç daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Sahte plaka ve ikiz araç tespiti

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu ve “ikiz araç” yöntemi kullanıldığı belirlendi. Karaal’ın eşi Ayşe Karaal’ın polis merkezine giderek şikâyetçi olmasının ardından başlatılan incelemelerde, olayda kullanılan aracın birebir aynı model ve plakaya sahip başka bir araç olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, asıl aracı Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde buldu. Emniyet kaynaklarına göre söz konusu araç üç gün boyunca hiç çalıştırılmadan park halinde bekletildi. Şüphelilerin bu süre zarfında kaçırma eylemi için aracı kopyalayarak hazırladığı değerlendirildi.

Öte yandan, Erhan Karaal’ın telefonundan saat 11.00 sıralarında Kartal civarında bir konum sinyali alındı. Karaal’ın kızının telefonundaki uygulama üzerinden tespit edilen bu sinyal üzerine polis ekipleri ve aile Kartal’daki açık araziye yöneldi. Ancak bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.