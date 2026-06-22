Erhan Karaal’ın kaçırılması soruşturması: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükselmişti. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.