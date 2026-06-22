Erhan Karaal’ın kaçırılması soruşturması: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükselmişti. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.