Erhan Karaal’ın kaçırılması soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Karaal, 17 Haziran 22:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. İstanbul polisi, İBB yöneticisinin Tuzla’da olduğunu tespit etmiş, Karaal’ı 19 Haziran’da bir inşaatta bulmuştu.

İBB yöneticisi, tedavi gördüğü hastanede polise ifade vermiş, şüphelilerin kendisini polis olarak tanıttıktan sonra gözleri ve elleri bağlı şekilde çeşitli araçlara bindirdiğini anlatmıştı. Araçlardan birinin şoförün Iraklı olduğunu duyduğunu belirten Karaal, işkence gördüğünü söylemişti.

Kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 12 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık, ifade işlemlerinin ardından altı şüpheli için tutuklama talep etti. Mahkeme altı kişiyi tutukladı, diğer altı şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı.

5 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 5 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan 5 şüpheliden 4’ünün Karaal’ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklandı.