Erişim engellemelerini raporlayan EngelliWeb’e erişim engeli getirildi

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Türkiye’de internet siteleri, haberler, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi içerikler hakkında verilen erişim engelleme ve içerik çıkarma kararlarını takip ederek kamuoyuna duyuran, İfade Özgürlüğü Derneği’nin erişim engelleme kararlarını izleyip belgelediği EngelliWeb’e erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb kayıtlarına göre yalnızca 24 Eylül'de en az 250, 28 Eylül'de en az 150, 30 Eylül'de ise fon krizi hakkında paylaşım yapan en az 147 hesap için erişim engeli kararı alındı.

İFÖD, EngelliWeb'e erişim engeli kararı alındığını duyurdu. Hesap, Türkiye'den görünmez kılındı.

Henüz erişim engeli kararını veren mahkeme ve kararın hukuki dayanağı bilinmiyor.