  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eritip piyasaya sürüyorlardı: Sakarya'da tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi
Takip Et

Eritip piyasaya sürüyorlardı: Sakarya'da tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde merdiven altı bir tesiste sağlıksız şartlarda üretildiği tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine el konuldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eritip piyasaya sürüyorlardı: Sakarya'da tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi
Takip Et

Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığına dair ihbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli işletmenin, faaliyetlerini gizlemek için camlarını kararttığı, mal giriş-çıkışlarını gece saatlerinde yaptığı tespit edildi.

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:30 sularında Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda, onaysız şekilde üretim yapan işletmede piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

Eritip piyasaya sürüyorlardı

İncelemelerde, üretimde süt yerine piyasadan toplanan son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin eritilip yeniden kalıplanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

"Eldivenli peynir" şikayeti ele verdi

Skandalın geçmişinin ise Mart 2025’e uzandığı öğrenildi. Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı yönündeki şikayetin ardından başlatılan araştırmada, söz konusu ürünün aynı işletmede üretildiği tespit edildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız üretim yapan işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen tüm ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan birçok sabıka kaydının bulunduğu, defalarca idari para cezası aldığı ancak mal varlığı bulunmadığı için cezaların tahsil edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meksika'da belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldüMeksika'da belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldüDünya
İhtiyaç kredilerine faiz freni, tüketici beklemeye geçti: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?İhtiyaç kredilerine faiz freni, tüketici beklemeye geçti: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?Ekonomi
Gündem
Tepki çeken anma töreni sonrası istifa eden Tunceli Valisi, Merkez Valiliği'ne çekildi
Tepki çeken anma töreni sonrası istifa eden Tunceli Valisi, Merkez Valiliği'ne çekildi
47 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 298 şüpheli yakalandı
47 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 298 şüpheli yakalandı
AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandı
AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri seçildi: İşte oylama sonuçları..
HSK üyeleri seçildi: İşte oylama sonuçları..
"Kırılmamış faylar var" deyip Okan Tüysüz uyardı: İstanbul'da bu şiddette deprem olabilir
"Kırılmamış faylar var" deyip Okan Tüysüz uyardı: İstanbul'da bu şiddette deprem olabilir