Erkan Baş açıkladı: TİP'ten Kadıköy'de Doğan Ergün'ü aday gösteriyor
Türkiye İşçi Partisi, Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün'ü aday gösterme kararı aldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde aday çıkardıklarını açıklayan Baş, Kadıköy Belediye Başkan adayının ise TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu söyledi.