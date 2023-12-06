Erkan Baş: İttifaklara açığız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kamuoyunda ittifak ve iş birliği tartışmalarının yaşandığını ifade eden Erkan Baş şunları söyledi:

"Ne konuda anlaşılıp ne konuda anlaşılamadığı yönünde yapılan bir tartışma yok. Tüm tartışma koltuğa oturup oturmama tartışması. TİP olarak bunu reddeden bir yerden yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Bizim için ilk önce bu memlekette yaşayan milyonlarca emekçinin çıkarları gelir. Emekçinin uğradığı hak gasbının engellenebilmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmak için çalışırız. Bugüne kadar da halka seçimlerde ya da seçim dışı zamanlarda asla yalan söylemedik. Sağcılığın alternatifi sağcılık, piyasacılığın alternatifi piyasacılık değildir. Herkesi halkın açık, net çıkarlarını savunan tutumlar almaya çağırıyoruz. Biz seçimlere Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gireceğiz. AKP zihniyetinin Türkiye'de siyasetin tümünü belirlemesine son vermek için gireceğiz. İttifaklara da açığız iş birliklerine de açığız ama kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz lazım."