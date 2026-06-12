Erkan Baş'tan Özgür Özel açıklaması: Gerekirse TİP listeleri açarız!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yaşanan son gelişmelere yönelik T24'e açıklamalarda bulundu.

"Mansur Yavaş’a operasyon yapılabileceği, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılabileceği de konuşuluyor. Böyle gelişmeler bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Baş şu yanıtı verdi:

Türkiye'deki herhangi bir şeyi, bırakın hukuku, yasalarla bile tartışamıyoruz artık. Herhangi bir öngörülebilirliği yok bu işin. Çok açık. Güç kimdeyse o istediği her şeyi yapabilir. Gücü oranında hareket ediyor bu. Biraz öyle bakıyorum. Hani eskiden şey dedik ya AKP oy çalıyor mu çalmıyor mu falan ya aday çalıyor artık. Yani öyle bir yere gelmişiz. Yani Ekrem İmamoğlu meselesinde söyleyeceğim esas mesele bu. Şimdi Mansur Bey ya da başka birisi gerçekten bu iktidarı tehdit eden bir aday hissettikleri anda ona da aynı kumpasları yapabilirler. Hiç şaşırmam ona. Şunu göze almaları lazım. Şimdi o bardağın taştığı an var ya onun ne olacağını gerçekten bilemiyoruz. Yani belki de hani işte Mansur Bey'in tutuklanması o bardağın taştığı nokta olabilir. Belki işte Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması olabilir. Dolayısıyla iktidar da bence o kadar da rahat değil. Mesela 19 Mart'ta İstanbul Belediyesi'ne de kayyım atama kararlılığında olduklarını düşünüyorum. Ama işte hiç beklemedikleri bir şey oldu. Beyazıt'tan çıkan bir grup genç, o barikatı yarınca insanlar Çağlayan’a geldi. Ve kayyıma da engel olundu. İktidarın kafasındaki şeyin mümkün olduğunca karşısındaki adayın kendisini en az tehdit edecek unsur olması için bir çaba içerisinde olacağını düşünüyorum.

"Özgür Özel'in bu düzeyde bir liderlik vasfı olduğu tahmin edilmiyordu"

Ama çareler tükenmiyor. Açık söyleyeyim. Ekrem Bey alındığında bu hareketin biteceği düşünülüyordu. Çünkü Özgür Özel'in bu düzeyde bir liderlik vasfı olduğu tahmin edilmiyordu. Ama ne oldu? Özgür Özel bu süreçte önemli bir liderlik sınavı verdi ve başarıyla geçti. Şimdi o yüzden hedef haline geldi zaten. Eğer bunu başaramamış olsaydı olmayacaktı. Şimdi diyelim ki bu da yapılırsa Türkiye toplumu yeni liderler çıkartır. Yani o süreci taşıyacak yeni unsurları kendi içinden çıkartır. Hiç bitmez hocam. Bizim topraklar gerçekten bereketli topraklar.

"HDP'ye önerdiğimiz şeyin, aynısını da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara da tabii ki öneririz"

"Özel ve ekibi için başka yol kalmazsa TİP listelerini açar mı kendilerine?" sorusunu ise Baş "Her zaman bir temasımız var ama öyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Sonuçta Türkiye'de siyaset yapıyorlar. Buna ilişkin hazırlıklarını yapmışlardır. Bir B planı olarak yapmışlardır. Ama Türkiye İşçi Partisi, bir dayanışma olarak bu bir zorunluluk olarak kalırsa, geçen sefer de HDP için aynı şey vardı, HDP'ye önerdiğimiz şeyin, aynısını da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara da tabii ki öneririz ama sonuçta ben bunun hiç ihtimal dahilinde olmadığının özellikle altını çizeyim. Neden? TİP ideolojik olarak net bir parti. Dolayısıyla arkadaşlarla da dünya görüşümüz aynı parti çatısı altında bir arada olamayacak kadar farklı aslında. Yani bugün bu tek adam rejimi, saray rejimi karşısındaki mücadelede çok yan yana düştüğümüz için belki gözükmüyor ama mesela herhangi bir Türkiye İşçi Partili, Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına gitmez." sözleriyle yanıtladı.