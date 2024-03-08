Erkek egemen sektörde finans ve tarım bölümü kadınlara emanet

ERAY ŞEN / ADANA



Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri mezunu olan, Çukurova Üniversitesi‘nde bankacılık ve borsa alanında yüksek lisans yapan Merve Sütcü, ilk olarak muhasebe bölümünde başladığı şirkette şu anda Abdioğulları Plastik Finans Direktörü olarak görev aldığını söyledi. Finans departmanında altısı kadın olmak üzere yedi kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirten Merve Sütcü, “Dürüst olarak söylüyorum ki; kadın çalışan sayısını özellikle ayarlamadık. Finans departmanına eleman almak gerçekten zor. Gelen taleplere baktığımızda çoğunlukla kadınlar olduğunu gördük ve ortaya böyle bir tablo çıktı” dedi.

Ana şirket Abdioğulları Ambalaj, dış ticaret şirketi Filpa, Abdioğulları Ar-Ge şirketi, ABCO Farm ve Baklalı Tarım şirketlerinde toplam bin 798 kişinin çalıştığını, bunlardan 303’ünün kadın olduğunu aktaran Merve Sütcü, “Grup bünyemizde beş şirketimiz var, ISO 500’de, TİM 1000’’de 263’üncü sıradayız. Bunların hepsinin finansını yönetiyorum. Beyaz yakada, kalite güvence, endüstri, elektrik gibi alanlardaki mühendislerimizin çoğu kadın. Kadınlar iş hayatındaki rolü hakkında şunu söyleyebilirim; en önemlisi kendilerine güvenmeleri, bundan sonra hayatlarını kolaylaştırıp güzelleştirebilirler” diye konuştu.

“2020’de tarım sektörüne girdik”

Abdioğulları’nın kadın yöneticilerinden ABCO Farm Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Sütcü ise kardeşine göre daha erkek egemen bir sektörde çalışıyor. Üniversitede işletme okuyan, yurt dışında girişimcilik üzerine yüksek lisans yapan Neşe Sütcü, Adana’ya döndükten sonra tarım alanındaki yatırımları yönetmeye başlamış. Neşe Sütçü, ilk dönemde karşılaştığı tepkileri şöyle anlattı: “2020 yılında tarım sektörüne girdik. Tarımda insanlarımız kadın görmeye pek alışık değil. Ancak zaman içerisinde işimi yaptıkça kabullendiler. Bin dönüm zeytinlik, bin 500 dönüm narenciye, 200 dönüm de sert çekirdekli grubunda nektarin ve şeftalimiz var. Zeytinde iki hasat yaptık. Bu yıl nisan mayısta da sert çekirdeklide ilk hasadımızı yapacağız. 1964’ten bu yana ambalaj sektöründeyiz. İlk kez farklı sektörde girişimde bulunduk. Şirkette tepeden inme çalışmaya başlamadık. Çocukluk döneminden beri hazırlandık.”