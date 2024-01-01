Erken rezervasyonda Türkiye ilk sırada

TDA verilerine göre kış sezonu rezervasyonlarında ise İspanya’nın Kanarya Adaları ve Mısır önde. Almanya’nın en büyük tatil destinasyonu İspanya olsa da, erken rezervasyon satışlarında Türkiye'nin bu ülkeyi solladığı bildirildi.

Türkiye’de 12 ay tatil yapılabilir

Online portallar ve seyahat acenteleri aracılığıyla satılan paket turlarda Türkiye’nin 2023 yılında İspanya’nın çok gerisinde kalmadığı belirtilen raporda “Türkiye giderek 12 ay tatil yapılabilen bir destinasyona dönüyor. Ekim sonu itibariyle 2023-24 kış satışlarında da Türkiye Kanarya Adaları ve Mısır’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. » ifadelerine yer verildi.

“En çok ciro Türkiye’den”

Travel Data + Analytics İş Geliştirme Direktörü Roland GaBner 6 ay ve daha üzeri derinliğe sahip rezervasyonlarda en fazla ciro yapan destinasyonun Türkiye olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de enfl asyonun diğer destinasyonlardan hızlı yükseldiğine dikkat çekilen raporda, otelcilerin yüzde 40-60 olan enfl asyon nedeniyle yüksek enerji, işçilik ve gıda masrafl arını üstlenmek zorunda kaldığı belirtildi.

Fiyatlar yüzde 12 arttı

TDA’nın analizine göre, 2023 yılında Türk otellerinin Almanya pazarındaki fiyatı bir önceki yıla kıyasla yaz dönemi için yüzde 12, kış dönemi için ise yüzde 10 arttı ve bu her iki artış oranı da pazardaki ortalama artışın üzerinde. Raporda “Buna rağmen Almanya pazarı fazla etkilenmedi. Ülkede artan enfl asyona ve artan maliyetlerine rağmen Türkiye’nin fiyat-performans oranı doğruydu” denildi.

TDA’nın analizine göre Türkiye’de otel fiyatları 2024 yılında da artmaya devam edecek ancak geçen yılkine benzer keskin bir artış yaşanmayacak. 2024 yılının yaz sezonu fiyatlarının 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 7 daha yüksek olduğu kaydedilen analizde bunda ailelere verilen erken rezervasyon indirimlerinin önemli bir rol oynadığını ifade edildi.

■ TUI, acentelere ekstra teşvikler verecek

TUI küstürdüğü seyahat acenteleri ile barışmak için girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda seyahat acentelerine ekstra teşekkür teşvikleri verilecek. Seyahat acentelerini ziyaret eden TUI Grubu CEO’su Sebastian Ebel, seyahat acentelerinin endişeleri ve isteklerini ciddiye almaya devam edeceklerini söyledi. “Geçen yıl yapılan çalışmalar için çok teşekkür ederiz; birçok yerdeki seyahat acenteleri için rekor bir yıldı” diyen Ebel, “Nerede gelişebileceğimizi bilmek istiyorum. Buna doğrudan müşteri teması olan meslektaşlarımızdan daha iyi kim cevap verebilir? Seyahat acenteleriyle kişisel fikir alışverişi benim için çok önemli ve 2024’te de öyle kalacak” dedi.

Öte yandan TUI İngiltere ve İrlanda Pazarlama Sorumlusu Neil Swanson, ocak ayının en yoğun rezervasyon döneminde bağımsız acenteler aracılığıyla satışları artırmak için rezervasyon teşvikleri başlattıklarını belirterek, “Sadece çok geniş bir ürün yelpazemiz ve harika Ocak ayı anlaşmalarımız yok, aynı zamanda acentelere TUI ile rezervasyon yapmaları için ek teşvikler de veriyoruz. Bu teşvikler, TUI’yi müşterilerine sattıkları için acentelerimize verdiğimiz ekstra bir teşekkürdür" diye konuştu.

TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı

“ 024, 2023’ten daha iyi olacak”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Dr.Erkan Yağcı, “Bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmazsa 2024, 2023’ten daha iyi olacak” dedi.

Yağcı, yaptığı açıklamada “Deprem, Rusya-Ukrayna krizi, İsrail-Filistin gerginliğine rağmen Türkiye turizmi geçen yıla oranla yüzde 15’lik büyümeyle yılı kapatacak. Bütün sıkıntılara, zorluklara rağmen iyi kapatacağımız bir yıl oluyor. Kolay bir yıl olmadı ama sonucu iyi oldu” dedi. Türkiye’de turizmin tüm bölgelere yayılmasını sağlayacak bir politika uygulandığına işaret eden Yağcı, turizm hareketliliğinin sadece sahil kesimlerinde değil her bölgede görüldüğünü söyledi.

Bu yıl büyüme bekledikleri tüm pazarlarda olumlu sonuç aldıklarını belirten TÜROFED Başkanı şunları söyledi: “Yılın başında İngiltere pazarında bir büyüme öngörüyoruz. Özellikle Antalya bölgesinde bu pazarda ciddi büyüme kaydedildi. Pazarların çeşitlendirilmesi için kamu ve özel sektör olarak yoğun çalışma yapılıyor. Verilere bakıldığında 2023-2019’u geride bıraktı. Bundan sonra Türkiye turizminin geleceğini 2023 rakamlarını referans alarak planlayacağız.

Türkiye, turist sayısında dünya turizm ligi sıralamasında ilk dörde yerleşti. Dolayısıyla Türkiye artık dünyada kendini kabul ettirmiş bir turizm ülkesi, bir turizm markası. Bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023’ten daha iyi olacak.”