Erken seçim tartışmaları! Meclis Başkanı Kurtulmuş: TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim Perşembe günü 28. Dönem 5. Yasama Yılı'na özel oturumla başlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Yasanın uygulanması için örgüt silah bırakmalı”

"Demokratik standartları yüksek, terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye’nin kurulduğunu göreceğiz." diye konuşan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ete kemiğe büründüğünü dile getirdi.

Irak'ta devletten başka kimsede silah olmayacağına vurgu yapan Kurtulmuş, "Örgütün feshi sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Yasanın uygulanması için örgüt silah bırakmalı." dedi.

Erken seçim tartışmaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, açıklamalarında erken seçim tartışmalarına da değindi. "Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değil." diyen Kurtulmuş, Meclis'in zamanında yapılacak bir seçime hazırlandığını belirtti.

"Fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmeli"

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili yürütülen soruşturmaya da değinen Kurtulmuş, "Bunun üzerine sonuna kadar gidilmeli. Kime uzanıyor, kimin dahil noksanı varsa ortaya çıkartılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, mahkemede hesap vermelerinin sağlanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Öcalan Silahsızlanma Alt Komistonu'nda görev alacak"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum , Abdullah Öcalan'a Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyon'unda görev verileceğini açıklamıştı.

Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte PKK'ya doğrudan kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Süreç siyasetçilerin görüşmesiyle ilerlemiş, son aşamada çerçeve yasa teklifi Meclis'te rekor çoğunlukla kabul edilerek kanunlaşmıştı.

Kanunda 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutuluyor.

Bu da Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Süreç nasıl işleyecek?

İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek; silah ve mühimmatların teslim edilip edilmediğini incelemeye alacak.

Kurulun bu oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak.

MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağıldığını tespit ederse karar alacak.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak ve PKK üyeleri için altı aylık başvuru süresi işlemeye başlayacak.

5 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl; 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek.

Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek.

Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.