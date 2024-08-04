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Erken seçim tartışmalarında son kulis: Erdoğan "Hodri meydan" diyecek

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin yetkilileri, CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çağrılarını anlamsız bulduklarını ifade ettiler. Yetkililer, "Erken seçim tarihine Özgür Özel değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yani Cumhur İttifakı karar verir" şeklinde konuştular.

Haber Merkezi
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Erken seçim tartışmalarında son kulis: Erdoğan "Hodri meydan" diyecek
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından erken seçim çağrılarına devam ediyor.

Özgür Özel, erken seçimle ilgili, “İki seçim arasında 5 yıl var. Bunun ortası 2.5 yıl. Erdoğan Meclis erken seçim kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2.5. yıl geldiğinde seçimleri yenileyelim, Erdoğan kendine güveniyorsa bir kere daha gelir, yarışırız” dedi. Özel bu tarihten sonra gelecek erken seçim talebine ise olumlu bakmayacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı cephesi Özel'in erken seçim çağrılarının anlamlı olmadığı görüşünde.

"Erdoğan uygun zamanda 'hodri meydan' diyecek"

Kurmaylar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendine en uygun zamanda erken seçim için “Hodri meydan” diyeceğini, bunu dediğinde muhalefetin kaçamayacağını savunuyor.

"Erken seçimi özel değil, cumhur ittifakı belirleyecek"

Kurmaylar, “Erken seçim çağrısı ne zaman yapılırsa tıpış tıpış evet diyecekler. Başka şansları var mı? Erken seçim tarihini Özgür Özel değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, MHP lideri Bahçeli, yani Cumhur İttifakı belirleyecek” diye konuştu.

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