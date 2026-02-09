Erman Toroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Erman Toroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Toroğlu, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Erman Toroğlu'ndan ilk açıklama
Erman Toroğlu yaptığı açıklamada "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı’na ve Futbol Federasyonu Başkanı’na sorun" dedi.
