Ermenek maden faciasının baş şüphelisi 8 yıl sonra yakalandı
Karaman'da 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Ö., Mersin'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ermenek ilçesinde meydana gelen ve 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi Y.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan Y.Ö'nün Silifke ilçe merkezinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Y.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.