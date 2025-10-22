Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da gerçekleştirilen 5. Tiflis İpek Yolu Forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye hattına ilişkin değerlendirmesinde, Ermenistan üzerinden geçecek yeni enerji hatlarının yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu.

Paşinyan, “Kısa süre içinde Azerbaycan-Nahçıvan ile Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında, Ermenistan topraklarından geçecek boru ve elektrik hatlarının kurulması planlanıyor” dedi.

En önemli koşul barış

Bu girişimin, ABD’nin başkenti Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi” kapsamında ele alındığını da vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan ile bu konularda müzakereler yürüttüğünü belirten Paşinyan, bu projelerin hayata geçirilmesi için en önemli koşulun barış olduğunu söyledi. Nikol Paşinyan, "Şu anda Azerbaycan ile tesis edilen barışın daha kurumsal bir çerçeveye oturtulması yönünde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, "Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve her şey hazır durumda" dedi.