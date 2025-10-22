  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir
Takip Et

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir." dedi. Paşinyan, "Ermenistan topraklarından geçecek boru ve elektrik hatlarının kurulması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir
Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da gerçekleştirilen 5. Tiflis İpek Yolu Forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye hattına ilişkin değerlendirmesinde, Ermenistan üzerinden geçecek yeni enerji hatlarının yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu.

Paşinyan, “Kısa süre içinde Azerbaycan-Nahçıvan ile Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında, Ermenistan topraklarından geçecek boru ve elektrik hatlarının kurulması planlanıyor” dedi.

En önemli koşul barış

Bu girişimin, ABD’nin başkenti Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi” kapsamında ele alındığını da vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan ile bu konularda müzakereler yürüttüğünü belirten Paşinyan, bu projelerin hayata geçirilmesi için en önemli koşulun barış olduğunu söyledi. Nikol Paşinyan, "Şu anda Azerbaycan ile tesis edilen barışın daha kurumsal bir çerçeveye oturtulması yönünde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, "Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve her şey hazır durumda" dedi.

Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştüBitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştüKripto Para

 

Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldiDünya borsaları İstanbul'da bir araya geldiBorsa Haberleri

 

Gündem
"Eskiden bu işlerin raconu vardı"... Yeni nesil mafyaların amacı ne?
"Eskiden bu işlerin raconu vardı"... Yeni nesil mafyaların amacı ne?
İsrail ile ABD arasında "Türkiye" çatlağı
İsrail ile ABD arasında "Türkiye" çatlağı!
Balıkesir'de katliam yapan cani, yanına aldığı 3 kutu mermiden 1'ini kullanmış
Balıkesir'de katliam yapan cani, yanına aldığı 3 kutu mermiden 1'ini kullanmış
Özel'den Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptaline ilişkin verdiği dilekçeye tepki: Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz
Özgür Özel'den Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptaline ilişkin verdiği dilekçeye tepki
AK Partili Şamil Tayyar: İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var
AK Partili Şamil Tayyar: İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir
Müsavat Dervişoğlu: KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir