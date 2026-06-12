Ermenistan'da muhalefet seçimlerin iptali için başvurdu

Ermenistan'da Rusya yanlısı muhalefet partileri, 7 Haziran'daki seçimlerin iptali için Merkezî Seçim Komisyonuna başvurdu.

Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Toplumsal Sözleşme partisi resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 49,8'ini almış, muhalefetteki Güçlü Ermenistan partisinin oy oranı yüzde 23,2'de kalmıştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Güçlü Ermenistan üyesi Aram Vardevanyan, başkent Erivan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin iptali için Merkezî Seçim Komisyonuna dilekçe verdiklerini bildirdi. Muhalefet partileri, oy verme işlemleri sırasında usulsüzlükler yaşandığını iddia ediyor.

Güçlü Ermenistan partisi seçim kampanyasında iş dünyasına sıcak mesajlar vermiş, ülkenin en önemli enerji tedarikçisi Rusya ile yakın ilişkileri koruma vaadinde bulunmuştu.

Başbakan Paşinyan'ın 2018'den bu yana iktidardaki Toplumsal Sözleşme partisi ise Batı ile yakınlaşma politikası izliyor. Paşinyan ayrıca Azerbaycan ve Türkiye ile de iyi ilişkilerden yana.

İki sandıkta seçimler geçersiz ilan edilmişti

Merkezî Seçim Komisyonunun oylamaya ilişkin nihai resmi sonuçları Pazar günü açıklaması bekleniyor. Komisyon Perşembe günü iki sandık merkezinde seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti.

Ermenistan medyasında iptal gerekçesinin, sandıklar kapandıktan sonra sayım merkezlerinde yoğunlaşan askerî personel varlığı olduğu bildirilmişti.

İki sandıktaki iptalle, muhalefet partilerinden Müreffeh Ermenistan'ın oy oranı yüzde 4'lük barajın altına düştü ve parti Meclis dışında kaldı.

Muhalefet partileri ayrıca, seçimler öncesinde milletvekili adaylarına ve destekçilerine yönelik gözaltı dalgasından şikayetçi.

Uluslararası seçim gözlemcileri, oy satın alma ve diğer seçim ihlallerine ilişkin iddiaları not etmekle birlikte, çoğu sandık merkezinde oy verme işleminin sorunsuz geçtiğini belirtiyor.