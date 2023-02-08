Erol Bilecik: Yakınlarım göçük altında

Eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik yaptığı açıklamada, yakınlarının Hatay'da göçük altında olduğunu belirtti. Konuya yönelik konuşan Bilecik, “Hatay’da binlerce bina yıkıldı. Bunlardan 4-5 tanesi canımı daha çok yakıyor. Yakınlarım göçük altında. Muazzam bir yardımlaşma, güç birliği var. Dua ediyoruz, iyi haberlerini bekliyoruz” dedi.

Hatay futbol takımı İstanbul’a getirildi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde de Başkan Vekili olan Erol Bilecik, kulüp olarak yardım kampanyası düzenlediklerini ve Kulüp Başkanı Ali Koç’un elinden gelenin fazlasını yaptığını ifade etti. Bilecik, Kulübün taraftarlarla yürüttüğü kampanya ile bölgeye 7 tır yardım gönderildiğini belirtti. Öte yandan, önceki gün Hatayspor takımını İstanbul’a getirmek için yoğun bir çaba sarfedildiğini aktardı. İstanbul’dan kalkan uçağın, Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor takımını Adana’dan alıp İstanbul Havalimanı’na getirdiği belirtildi.