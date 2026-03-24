Erol Köse'nin cenaze programı belli oldu: Son isteği dikkat çekti

Ünlü yapımcı Erol Köse dün hayatını kaybetti. Olay, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre 61 yaşındaki yapımcı, yaşadığı rezidansın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yerde bulunan kişinin Erol Köse olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, Köse’nin evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir not bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk bana ait. Kedime iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı ve bu ifadelerin yaşanan olaya ilişkin önemli bir detay olarak değerlendirildiği öğrenildi.

“Beni törensiz şekilde defnedin”

Köse’nin geride bıraktığı bir başka mektupta ise cenaze sürecine ilişkin vasiyetine yer verdiği ortaya çıktı. Mektupta, cenazesinin vakit namazının ardından herhangi bir tören yapılmadan defnedilmesini istediği yönündeki ifadeler dikkat çekti. Köse’nin mektubunda “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi Polat Yağcı’ya emanet edin” yazdığı öğrenildi.

Cenaze programı netleşti

Türkiye'nin aktardığına göre yapımcı Köse için bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınacak, ardından naaşı Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.