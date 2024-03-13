Eros'un katili İbrahim Keloğlan için karar günü: Hayvanseverlerin tutuklansın çağrısı sürüyor

İstanbul Başakşehir'de "Eros" isimli kediyi canice öldüren İbrahim Keloğlan'ın aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenerek tahliye edilmesi büyük tepki çekmişti.

Keloğlan'ın tutuksuz yargılanacağı davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Avukatlar ve hayvanseverler, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Olayın geçmişi

Olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe yaşanmıştı. Sanık İbrahim Keloğlan'ın defarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda ölmüştü.

Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı.

Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatıldı.