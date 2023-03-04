Ersan Şen, cumhurbaşkanı adaylığı için İYİ Parti ile görüşecek

Hukukçu Ersan Şen, Habertürk TV canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.

Gazeteci Faruk Aksoy'un "Ersan Hocam, Meral Hanım arayıp sizi Cumhurbaşkanı adayımız olarak görmek istiyoruz dese ne yaparsınız?" sorusu üzerine söz konusu açıklamaları yapan Ersan Şen, "Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim." ifadelerini kullandı.

Program devam ederken, Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.

Ersan Şen, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.