Ersin Tatar: Seçmenin takdirine saygı duymak lazım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir kez daha aday olduğu Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin, "Seçmenin takdirine saygı duymak lazım" dedi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını açıkladı.

Seçimde bir kez daha aynı göreve aday olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Tatar, şöyle konuştu:

"Seçmenin takdirine saygı duymak lazım. Neticede beş yıldır hiç durmadan hizmet ürettim. Belli bir siyaset ortaya koydum. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz de belli. Ülkeye eserler de bıraktık. Ülkenin önünü açmak için çeşitli farklı projelere hep öncülük ettik. Hepsi ortada ama seçmen böyle bir takdirde bulunmuş. Tabii Kıbrıs'ın kendine göre sorunları vardı. Rum tarafının saldırıları, mal mülk meselesi, diğer tedirginlikler. Söylenecek çok şey var. Bütün bunlar seçmenin böyle yönlenmesine neden olmuştur diye düşünüyorum.

Önemli olan halkın mutluluğu, halkın refahı. Kimse bu makamlarda sırf orada otursun diye olmuyor. Ben üç partinin desteğiyle bağımsız aday olarak çıktım. Neticelere baktığınızda bir sıkıntı var. Evet, üç parti çalıştı ama üç partinin oy oranı bu kadar mıydı? Tabii ki değildi, daha yüksekti. Fakat demek ki partiler arası birtakım sıkıntılar, parti içi sıkıntılar bunlar da neticelere yansımıştır."

"Dinlenmeye ihtiyacım var"

Tufan Erhürman'ı kutlayan Tatar, "Bundan sonrasına ilişkin kafanızda ne var, nasıl bir yol belirlediniz?" sorusu üzerine, "Şu anda bir şey belirlemedim. Dinlenmeye ihtiyacım var. Ondan sonra bakarız" dedi.

Seçimlere katılım oranı yüzde 64,82 oldu

Öte yandan, KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde kayıtlı 218 bin 313 seçmenin 138 bin 839'u sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 64,82 oldu.

Cumhurbaşkanlığı için 8 adayın yarıştığı seçimlerde Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76'sını, Ersin Tatar ise yüzde 35,76'sını aldı.