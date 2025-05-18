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Ertan Yıldız hakkında kritik gelişme! Savcılık harekete geçti

İBB iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kilit tanık Ertan Yıldız’ın cezaevinde baskı gördüğü ve ailesinin tehdit edildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ertan Yıldız hakkında kritik gelişme! Savcılık harekete geçti
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İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında “örgütün 1 numaralı ismi” olarak gösterilen Ertan Yıldız, itirafçı olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Gölge Başkan” olarak anılan Yıldız, iştirakler üzerinden kamu zararına yol açan yolsuzlukları ayrıntılarıyla anlattı. Yıldız, para trafiğinin Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü, ihalelerin ağırlıklı olarak Beylikdüzü bağlantılı firmalara verildiğini öne sürdü. Ayrıca bazı kamu görevlileri ile yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de ortaya koydu.

Cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskı uygulandığı iddiası

Edinilen bilgiye göre, Yıldız'ın bu ifadesini geri çekmesi ya da sulandırması için cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskı uygulandığı ve ailesinin tehdit iddia edildi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın, Yıldız'a "ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair" önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın tehdit edildiği iddiası sonrası savcılık harekete geçtiği duyuruldu. 

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