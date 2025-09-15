Ertelenen 'kurultay davası' sonrası Özgür Özel'den ilk paylaşım geldi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada beşinci duruşma yapıldı.

Duruşmada söz alan Lütfü Savaş’ın avukatı Üregen, dava sonuçlanıncaya kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren yeniden göreve atanmasını talep etti. CHP adına konuşan avukat Çağlar Çağlayan ise, “Mahkemenin bu davada yargı yolu bakımından yetkili olmadığını bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Dava 24 Ekim'e ertelendi

Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi ve tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Dava sonrası Özgür Özel’den ilk paylaşım

Ertelenen dava sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de dikkat çeken bir mesaj geldi. Özel, CHP’nin dünkü Tandoğan mitinginden kesitler paylaşarak Adnan Yücel’in şiirine yer verdi.

CHP liderinin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bir inancın yüceliğinde buldum seni

Bir kavganın güzelliğinde sevdim

Bin kez budadılar körpe dallarımızı

Bin kez kırdılar.