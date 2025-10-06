Ertuğrul Özkök köşe yazılarıyla artık ekonomim.com’da

Türk medya dünyasında yarım asrı aşan deneyimiyle tanınan duayen gazeteci Ertuğrul Özkök, ekonomi, kültür, siyaset ve toplumsal değişim başlıklarını geniş bir perspektiften ele alacağı yazılarını artık ekonomim.com okurları için kaleme alacak.

Türk medyasında hem habercilik hem de köşe yazarlığı alanında fark yaratan Özkök, kendine özgü üslubu ve toplumsal konulara yaklaşımıyla geniş bir okur kitlesine hitap etmeyi başardı.

Özkök’ün ilk yazısı bugün ekonomim.com’da...

Ertuğrul Özkök kimdir?

Ertuğrul Özkök, 8 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. 1969 yılında mezun olduktan sonra bir yıl TRT’de muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Fransa’da İletişim Bilimleri dalında doktora yaptı. Fransa dönüşü 1986 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1986 yılında doçent olduktan sonra, öğretim üyeliğinden ayrılarak Hürriyet gazetesine girdi.

Hürriyet’in Ankara ve Moskova temsilciliklerini yaptı, günlük siyasi yazar ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Ayrıca Doğan Yayın Holding’in başkan yardımcılığını yürüttü. 20 yıl görev yaptıktan sonra, 2 Ocak 2010 tarihinde Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı.

Kitapları: Sanat, İletişim ve İktidar (1977), İletişim Kuramları Açı-sından Kitlelerin Çözülüşü (1985), Elveda Başkaldırı (1987), Stalin Baroku (1989), Artakalan Zamanda (1997), Tuhaf (Doğan Kitap, 2010), Yedi Büyük Günah (Doğan Kitap, 2012), Bir Beyaz Türk’ün Hafıza Defteri (Doğan Kitap, 2012), Tuhaf Bir Çocuğun Fevkalade Hikâyesi (2015).