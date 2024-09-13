  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erzincan 4.1 ile sallandı: Deprem Gümüşhane'de de hissedildi
Takip Et

Erzincan 4.1 ile sallandı: Deprem Gümüşhane'de de hissedildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, Gümüşhane'nin Şiran ilçesi ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzincan 4.1 ile sallandı: Deprem Gümüşhane'de de hissedildi
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Erzincan’ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem Gümüşhane'nin Şiran ilçe merkezi ve civarında da hissedilirken, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Yedibölük köyünün muhtarı Salim Sarı, köyde herhangi bir hasar olmadığını fakat sarsıntıyı şiddetli şekilde hissettiklerini söyledi.

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü ilçemizin Yedibölük köyü olan depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ilçemizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Gümüşhane'nin Yedibölük köyü olarak verdiği depremi AFAD ise Erzincan merkezli olarak duyurdu.

SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da depremSON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da depremGündem

 

Gündem
MHP'den Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar hakkında açıklama
MHP'den Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar hakkında açıklama
Meteoroloji paylaştı! İşte endişe veren o veriler!
Meteoroloji paylaştı! İşte endişe veren o veriler!
Gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi: 'Çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır'
Gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi: 'Çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır'
İmamoğlu, AB'nin mülteci politikasını eleştirdi: Türkiye duvar olsun, oradan geçmesin de ne olursa olsun
İmamoğlu, Fransa'da AB'nin mülteci politikasını eleştirdi
Galatasaray'ın efsane basketbolcularından Prof. Dr. Nur Danişmend hayatını kaybetti
Galatasaray'ın efsane basketbolcularından Nur Danişmend hayatını kaybetti
Parkinson hastası, beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Parkinson hastası, beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu