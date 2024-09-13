Erzincan 4.1 ile sallandı: Deprem Gümüşhane'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Erzincan’ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem Gümüşhane'nin Şiran ilçe merkezi ve civarında da hissedilirken, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Yedibölük köyünün muhtarı Salim Sarı, köyde herhangi bir hasar olmadığını fakat sarsıntıyı şiddetli şekilde hissettiklerini söyledi.

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü ilçemizin Yedibölük köyü olan depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ilçemizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Gümüşhane'nin Yedibölük köyü olarak verdiği depremi AFAD ise Erzincan merkezli olarak duyurdu.