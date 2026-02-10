Erzincan için isim değişikliği hamlesi: Mustafa Sarıgül kanun teklifi verdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda şehrin isminin "Can Erzincan" olarak tescil edilmesi için hazırladığı kanun teklifini duyurdu.

Erzincan’da yaptığı ziyaretlerde halkın yoğun bir talebiyle karşılaştığını belirten Sarıgül, "Bir şehir markalaşırsa büyük bir şekilde güç kazanır. Can Erzincan'ı dolaştığım zaman hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarım parlamentodan şöylesine çıkacak güzel bir haberi beklemekteler. Kanun teklifini yazdım, grubumuza verdim. İnşallah grubumuz olumlu görecek ve yüce parlamentodan "Can Erzincan" isminin gerçekten tescil edilmesini önemle rica ediyorum. Bütün Erzincanlıların önemli bir beklentisidir. Pervin Buldan Başkanım, demokrasi anlayışınıza çok teşekkür ediyorum. Can Erzincan'a katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun, bir yanınız Erzincanlı olsun." dedi.