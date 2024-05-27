Erzincan Valisi Aydoğdu: İliç'teki madende kontrollü toprak indirildi

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



İş makinesinin görüntüleri paylaşıldı

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, sosyal medya hesabından müdahalenin görüntüsünü paylaştı. Demir, madende çalışan bir iş makinesinin görüntüleriyle birlikte, "İliç Anagold altın madeni liç sahasında yaşanan yeni toprak kayması sırasında bir iş makinası tam kaymanın yaşandığı bölgenin üstünde bulunuyor. Şans eseri o iş makinası kayan toprak kütlesine kapılmıyor..." ifadesini kullandı.



