Erzincan'da arama faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Erzincan'da 9 işçinin yığın altında kaldığı felaketin 7. gününde arama kurtarma faaliyetleri yeni bir heyelan riskinin oluşmasıyla durduruldu.

Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, bölgede ciddi hareketlilik bulunduğunu ve bu nedenle riskin arttığını söyledi. Bayraktar, bu nedenle arama kurtarma faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bayraktar şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Baraj tarafındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız burada. Şu anda heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız ona çalışıyoruz. Heyelan riski kalktığı anda toprağın aktarılmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Soruşturmalar devam ediyor. Hem adli hem de idari yönden soruşturmalar devam ediyor."

Bakan Yerlikaya ise bölgede çalışan ekiplerin can gücenleğinin önemli olduğunu belirtti.

Yerlikaya şunları söyledi;

"Söylenmesi gereken hemen hemen her şeyi sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. İnsan kaynakları açısında araç yönünden her şeyimiz tam. Çalışmalarımız belli. Tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Orada duran kütlenin stabil değil maalesef aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetini durdurduk. Sabırlar Deresi'ndeki aramayla ilgili durum ne? Oranın tamamıyla ilgili kütlenin bir bölümünde orada da aktif olduğunu bunun dışında kalan yerle ilgili de çalışmaları yine önce güvenlik ilkesiyle devam ettiriyoruz. İlk günden itibaren olumlu haber vermek gayretindeyiz. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtları stabil olsa her gün haber vereceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen olumsuzluğu göz önünde bulundurammız. Dün akşam itibarıyla durdurduk."