Erzincan'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan’da otomobilin tıra çarpması sonucu Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek’in avukat kızı öldü, 7 aylık torunu ağır yaralandı.
Ezgi Başak Akyürek Okul'un (32) kullandığı 16 BJP 288 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Altköy mevkiinde Engin Y. idaresindeki (38) 25 HA 540 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Ezgi Başak Akyürek Okul'un hayatını kaybettiği, 7 aylık oğlu Baray Alp Okul'un yaralandığı belirlendi.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Minik Baray Alp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.