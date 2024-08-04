Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazada sürücü de hayatını kaybetti ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
Çok sayıda yaralı var
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.