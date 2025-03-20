Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2025-03-20
Saat:21:33:47 TSİ
Enlem:39.66083 N
Boylam:40.62417 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/K1wUfSLB0K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi