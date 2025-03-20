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Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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