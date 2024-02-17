Erzincan'da maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9 işçinin toprak altında kaldığı, Erzincan İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.