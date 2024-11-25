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Erzincan'da okullar yarın da tatil! Valilik açıkladı

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Haber Merkezi
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Erzincan'da okullar yarın da tatil! Valilik açıkladı
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Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.

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