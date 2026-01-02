Erzincan’da okullara kar tatili

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre il genelinde etkili olan kar yağışı ve 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun buzlanma ve don olayının gün boyu etkili olacağı değerlendirilerek, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Erzincan genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.