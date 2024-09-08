  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erzincan’da resmi kurumların mesai saatleri değişti
Takip Et

Erzincan’da resmi kurumların mesai saatleri değişti

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, resmi kurumların mesai saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzincan’da resmi kurumların mesai saatleri değişti
Takip Et

Erzincan Valiliği tarafından resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Erzincan Valiliği, resmi kurumların mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre Erzincan'da bulunan resmi kurumlar 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren yeni mesai saatleri çerçevesinde hizmet verecek.

Yeni uygulamaya göre çalışma saatleri

Yeni uygulamaya göre resmi kurumlar sabah 08.30-12.30 saatleri arasında hizmet verecek. Saat 12.30 ile 13.00 saatleri arasında öğle tatilinde olacak.

Resmi kurum personelleri öğleden sonra 13.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Böylece öğleden sonraki mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Narin’in öldürülmesi olayında dehşeti Diyarbakır Valisi açıkladı!Narin’in öldürülmesi olayında dehşeti Diyarbakır Valisi açıkladı!Gündem

 

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandıGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandıEnerji

 

Gündem
Meteorolojiden üç ile sarı kodlu sağanak uyarısı
Meteorolojiden üç ile sarı kodlu sağanak uyarısı
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber! Sette fenalaştı
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber! Sette fenalaştı
Narin’in öldürülmesi olayında dehşeti Diyarbakır Valisi açıkladı!
Narin’in öldürülmesi olayında dehşeti Diyarbakır Valisi açıkladı!
Akkuyu NGS'de ilk reaktörü 2025'te devreye girecek
Akkuyu NGS'de ilk reaktörü 2025'te devreye girecek
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Sorumlu olanlar hesabını verecek
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Sorumlu olanlar hesabını verecek