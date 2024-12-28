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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 27 yaralı (Video)

Erzincan'da Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 27 yaralı (Video)
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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.


Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Vali Hamza Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti." ifadesini kullandı.

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