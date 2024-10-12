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Erzincan'daki maden faciası: 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili süren soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan 12 kişiden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
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Erzincan'daki maden faciası: 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı
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İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı.

İş makineleriyle süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İşçiler memleketlerinde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmada 12 kişi tutuklanmıştı.

Mahkeme süreci devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporlarının ardından 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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